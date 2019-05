Reggae roots pour le groupe périgourdin Human Sound Side

Ambiance reggae roots pour ce Live Aquitain de France Bleu avec le groupe périgourdin Human Sound Side.

Human Sound Side est un groupe de reggae roots composé de six musiciens basse, batterie, guitare, clavier, chœurs et percussions nous révélant des messages engagés dans la tradition du genre. Les textes en français, emprunts de réalités et d'émotions sont le reflet de la vision du monde, d'aspirations à plus d'unité, de justice et d'amour. Ils proposent dans ce Live Aquitain une reprise du célèbre « The harder they come » de Jimmy Cliff, interprété par Jacques Anidjar et Sam Ferrando au chant lead.

Les membres de Human Sound Side

Guillaume Pasquet chanteur auteur compositeur de reggae qui a joué, été lead ou choriste dans des groupes de reggae pendant des années en région parisienne

Manu Godard, pratique les claviers depuis sa jeunesse, il adore les instruments vintage comme l’orgue Hammond, il joue aussi avec Greg (percussionniste) et Sam (la compagne de Greg) dans "Les Voisins de palier"

Sam Ferrando est chanteuse et choriste, elle a fait partie de l’aventure de The Voice en 2016 dans l’équipe de Zazie, elle a été éliminée lors des battles

Marjorie Savino Clauzel a été choriste de Jacques Higelin, Raoul Petite, Pierre Vassiliu, Princess Erika, Angelique Kidjo…entre autres !

A la basse il y a Laurent qui a échangé sa place dans d’autres groupes avec Greg

Jacques Anidjar chanteur et guitariste a joué dans de nombreux groupes et de nombreuses aventures comme être le bassiste des Néo en première partie de "Debout sur le Zinc", "Brother Jack" très Rhythm’ n blues ou Les cousins d’Aldo.

