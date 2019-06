Sergerémy et Anthony Lavaud, "Poésiques"

.La poésie d'Emily Dickinson devient un art de vivre mise en musique et en voix par deux artistes inspirés;

Un chanteur guitariste, fils d'une musicologue américaine et du poète James Sacré et son accompagnateur mettent en musique la grande poétesse américaine Emily Dickinson. Lue et étudiée dès les petites classes aux Etats-Unis, elle inspire Serge Rémy qui a passé son enfance à Southampton dans le Massachussets , tout près du village d’Emily qui finit sa vie recluse Claire et compliquée, inquiétante et pleine d’espoir, la poétesse célèbre après sa mort a révolutionné la métrique de la poésie de langue anglaise incarnat la modernité. Un ouverture sur le monde pour le franco américain Serge Rémy Sacré et pour Anthony Lavaud qui beaucoup voyagé et découvert la musique des autres en apprenant les tablas en Inde et rapportant de ses nombreuses expériences des trésors d'harmonie.