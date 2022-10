La musique de Papel Mojado en 64 mesures !

Et tout a commencé en 2016. Comme souvent, une rencontre puis deux, puis trois et les idées foisonnent. Plus elles sont nombreuses, plus on travaille. Plus on travaille, plus on est exigeant et vient le temps de grandir en nombre et en qualité. aujourd'hui Papel Mojado c'est six musiciens et une envie de partage à la hauteur du projet musical : sans fin !

La signature de Papel Mojado - Crédit : Papel Mojado