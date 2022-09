De Toulouse aux Pyrénées en passant par l'Andalousie, Arsène se dévoile sur France Bleu

Née à Toulouse de parents andalous, c’est assez naturellement qu’enfant, Arsène pousse ses premières notes en espagnol. A neuf ans, elle débarque dans les Hautes-Pyrénées, et découvre la chanson française avec Brel, Brassens, ou Edith Piaf. Adolescente un peu rebelle, elle s’adonne au rock sans délaisser ses premières amours métissées et fait ses débuts en public. Elle a compris tout l'intérêt de pouvoir conjuguer deux cultures. Ce qui fait d'elle aujourd'hui, une auteur, compositrice et interprète fière d'être ce qu'elle est, et humaniste avant tout.

Au fil des ans et d'innombrables rencontres, s’en suivent diverses démarches de perfectionnement vocal sans quitter la scène, sa véritable école, scène qui donne un sens à sa vie. C’est toutes ses influences que l’on retrouve dans la voix et dans la musique d’Arsène. Depuis 2018 elle assure les premières parties de Boulevard des Airs, 3 cafés gourmands et le Live France Bleu aquitaine. France Bleu Paris la repère et la fait découvrir lors de son émission, nouveaux talents. On la retrouve dans le Live de France Bleu Béarn Bigorre, plus épanouie que jamais, avec des titres qui lui ressemblent et toujours en quête de nouveaux horizons.

