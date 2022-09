Guillo, un rayon de Solaar...

Auteur, compositeur, interprète, comédien, sensible et bercé d'humanisme depuis toujours Guillo, s'interroge dans ses chansons. Et nous interroge. La famille, les galères, les joies, les peines, les parcours des uns, des autres, la chance ou le destin, tout est source d'inspiration. A condition que ça touche un homme assez sûr de lui, pour accepter d'être à fleur de peau. Au bout de sa route qui s'est arrêtée à Dax, depuis Paris, il a vécu plusieurs vies musicales. Parce que chez lui tout est possible ou presque.

Alors pourquoi pas reprendre une chanson de MC Solaar. Faire à son tour un "Nouveau Western". Le Rap, Guillo l'a toujours connu. Depuis ses débuts à en banlieue parisienne et tout au long de rencontres, avec la chanson françaises, le rock ou tout autre texte soigneusement habillé. Ce n'est donc pas par hasard qu'il reprend MC Solaar. Ses textes sont ciselés à souhait, il faut juste que Guillo pose sa patte.

Et puis un jour, le "Nouveau Western" au point, lui vient une idée saugrenue : pourquoi-pas un spectacle entier avec les tubes de Claude M'Barali ?

"Solaar dans l'air" vient de décoller.

La suite c'est dans le Live de France Bleu Béarn Bigorre, où Guillo est accompagné à la batterie par Olivier Pellefigue...