Noémie & Friends ? A prendre matin, midi et soir !

Avec Willy, Jean et Ludovic, Noémie revisite tous les plus grands standards mondiaux et s'autorise avec ses acolytes absolument tout. Variétés, jazz, pop, classiques, tout y passe. Et chaque morceau, loin d'une simple reprise devient une œuvre à part entière !

L'histoire commence aux fêtes de Bizanos il y a une douzaine d'années. Dans un échange musical improvisé Noémie croise Willy qui écume les scènes aux côtés de Pierre, depuis des années, avec le duo qu'on ne présente plus. Mais ce jour-là, Pierre est en vacances...

Noémie et Willy nous racontent la suite dans le Live de France Bleu Béarn et comment le quatuor a pris forme pour devenir Noémie & Friends avec l'arrivée de Jean et Ludovic, a qui l'on doit les notes de jazz qui surgissent çà et là, au détour de quelques Ragtimes et Blues célèbres, mais pas que...

Pot commun

Chacun avec ses influences apporte sa pierre à un répertoire qui se veut multiculturel : soleil, partage, diversité, danse, simplicité, improvisation et l'idée de créer une énergie afin de réunir le public autour d'un projet "de gens et musiques du monde". Très vite le style se dessine autour des Louis Amstrong, Violetta Parra, Césaria Evora, Clara Nunes, Bernard Lavilliers, Madona ou Françoise Hardy, pour ne citer que ceux-là.

Mais c'est sans compter sur le Covid.

Même pas peur

Comme Noémie, Willy, Jean et Ludovic, n'ont aucune limite, après des mois de frustration ils enregistrent un CD en live, sans répétition, à l’occasion d’un concert en visioconférence sur le web, à la sortie du confinement.

L'émotion, la spontanéité et la joie de retrouver la scène, même sans public, et d’improviser en toute liberté, donne à cet album un caractère aussi singulier que le sont tous les membres du groupe.

S'en suivent une longue série de concerts dans divers bars, restaurants, fêtes ou festivals, majoritairement dans le sud-ouest mais aussi à Sète, en septembre 2021, pour le centenaire de la naissance de Brassens, où Noémie & Friends, s'approprient et colorent à leur manière, quelques morceaux du poète qui invitent au voyage.

Le reste s'est dans le Live de France Bleu Béarn Bigorre...

Les dates :

17 septembre au Jam Pub à LESCAR à 21h

9 octobre Journées Brassens à PARIS à 17h45

15 octobre concert solidaire pour l’Ukraine à SERRES-CASTETS (Salle A. Peyret) à 21h

30 octobre à la Médiathèque André Labarrère de PAU à 11h

A ce procurer sans attendre :

Les projets :

Un album studio !

Elargir le répertoire vers l'Europe de l’Est, les Balkans, et la musique irlandaise…

Partager la musique avec d’autres musiciens et le public

