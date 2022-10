La musique ? C'est "Le temps d'une étincelle" !

Et celui-là, ne fait que du bien. Ce jeune artiste c'est Armand Charlot. Un touche à tout qui écrit, qui chante, qui conte, qui compose, qui joue du ukulélé et de l'harmonica. Rien que ça. Et forcément à force de jouer d'offrir un univers bien singulier, il a touché beaucoup de gens. Dans le public et chez les artistes. Parmi eux Thibault Dasté. Un guitariste qui sous le nom de Minstrel, pousse un projet musical, déjà bien avancé. Les deux ont un point commun : la nature.

Mais la bienveillance et l'humanisme ne sont pas en reste dans ce qu'ils ont décidé de proposer. Tout s'est fait "Le Temps d'une étincelle". Ce sera le nom du trio...

Avec Armand le touche à tout, c'est William Renard l'homme à tout faire, qui rejoint le Duo. C'est la pièce qui manquait à l'édifice pour la pierre devienne pépite. On les découvre dans le Live de France Bleu Béarn Bigorre et c'est une sacré chance. Posez-vous avec nous pour une heure de dépaysement total.

Sur les réseaux :

Le Temps d'une étincelle :

Armand Charlot : (Composition/ Ecriture/ Chant/ Ukulélé/ Harmonica) et Conteur

Thibaut Dasté : (Guitare Folk/Guitare Classique/Choeurs/Percussions)

William Renard : (Guitare Basse/ Percussions)