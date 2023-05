Dix ans de musique ensoleillée avec Chafao

Funk, gipsy ou soul, en version reprise ou originale, le groupe béarnais Chafao fait briller sa musique sur tous les tons. Ils sont en Live sur France Bleu Béarn Bigorre.

Du soleil et de la fête avec le groupe Chafao en Live sur France Bleu Béarn Bigorre.

Depuis dix ans, Patrice est parti sur les routes de Béarn et d'ailleurs avec ses amis et son envie de partager toutes les musiques. Une balade depuis Assat pour le chanteur du groupe, rejoint depuis par Olivier, Amine... Chacun a apporté sa patte musicale et ses influences. Ce qui permet au groupe Chafao d'offrir une palette aussi large que leurs sourires.

Car la bonne humeur et le plaisir de partager la musique rayonne de ce groupe d'artistes et d'amis aux origines multiples. Tantôt gipsy, tantôt arabo-andalou, plutôt funk ou plutôt chanson française, les artistes s'adaptent à leur humeur ou à vos envies.

Depuis quelques mois, ils se sont équipés d'une caravane vintage, transformée en scène mobile dont un mur s'ouvre sur leur musique. Face au public, ils sont à l'aise dans un festival, pendant un marché, un coin de rue comme pour des évènements privés et festifs. Mais aussi en studio où l'enregistrement de leur album "Calle luna" est en préparation.

En attendant de les retrouver près de chez vous, Chafao est en Live sur France Bleu Béarn Bigorre.