Embarquez dans le voyage sud-américain de Curumbia

Un voyage en Amérique latine avec un détour par l’Afrique et l’Océan Indien, c’est l’aventure proposée par Curumbia dans le Live sur France Bleu Béarn Bigorre.

Connaissez vous le güiro et le balafon ? Le forro et le maloya ? Ce ne sont pas de petits animaux à plumes colorées, mais les instruments et les danses dévoilés par le groupe Curumbia .

Inspirés par la musique populaire d’Amérique latine, Curumbia est un délicieux mélange de latino caribéen et de musique des îles. Leurs voyages au fil des ans ont nourri leurs inspirations, pour donner ce cocktail aussi sucré que surprenant.

Des reprises de standards d’Amérique du Sud ou de titres actuels hyper dansants, aux compositions originales, Curumbia nous fait aussi voyager dans le temps. Aude écrit les textes, Guillaume la musique, et tout le monde apporte son grain de sel pour élaborer la recette musicale magique de Curumbia !