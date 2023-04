Retour à la musique pour l'artiste tarbais JB Bullet

Après s'être consacré à sa carrière professionnel, JB Bullet revient à ses amours musicales. Et c'est sur France Bleu Béarn Bigorre qu'il dévoile son nouvel EP "Le Palmier en Hiver".

JB Bullet et ses amis-musiciens revient avec un nouvel EP et quatre titres inédits. Découvrez les sur France Bleu Béarn Bigorre dans Le Live !

Il avait quitté la scène après son premier album-concert au cours de l'année 2018. Cinq ans plus tard, JB Bullet revient sur la scène pyrénéenne avec quatre nouveaux titres. Comme une invitation à retrouver le public qui avait connu le jeune artiste devenu désormais papa et notaire.

Car ce n'est pas faute d'inspiration que l'artiste de Tarbes avait disparu. Mais pour lancer sa carrière professionnelle dans le Val de Marne. Mais l'envie d'écrire, de composer, de chanter revient quand elle est ancrée si fortement en soi. Et c'est tout naturellement qu'il retrouve les studios avec quatre nouvelles chansons.

Autour de son EP "Le Palmier en Hiver", l'artiste tarbais s'est entouré d'amis et artistes bigourdans pour s'offrir une nouvelle aventure musicale. Celle d'un homme qui veut retrouver une partie de ses racines, de ses envies. Celle d'un homme qui veut être celui qu'il est entièrement.

Avant de le retrouver sur les scènes du Sud-Ouest, et notamment le 21 juin prochain lors de la Fête de la Musique à Tarbes, c'est dans le grand studio du Live ! de France Bleu Béarn Bigorre qu'il (se) dévoile à travers ses quatre nouveaux titres, et un peu plus...