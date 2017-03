A chacun de leurs concerts, ils interprètent avec passion et énergie une cinquantaine de chansons des Beatles allant de la première époque à la dernière.Au fil du temps, le succès s'est révélé croissant. The Rabeats en sont aujourd'hui à plus de 1000 concerts.

Ils seront ce Vendredi à l'Agora d'Equeurdreville, mais avant ils passent sur la scène du live de France Bleu Cotentin dès 18h.