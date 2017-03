A la base, c'est 3 amis qui ont eu le même prof de musique. Ils ne savaient pas quoi faire de leur temps libre et décidèrent de créer un groupe à l'occasion de la fête de la musique en 2009. Une basse (Natasha), une guitare (Adel), une batterie (Quentin). Les répétitions se multiplient, la bonne ambiance règne et le groupe prend forme : "The 3 Weards". La faute d'orthographe est voulue, comme pour montrer qu'ils ne prenaient rien au sérieux, sauf la musique...Découvrez The Weirds en live ce Vendredi dès 18h sur France Bleu cotentin