L'ombre de la baleine de Camilla Grebe chez Calmann Levy

Pour le livre du jour, direction les paysages fraichement exotiques de la Suède et de l'Archipel de Stockholm. Amateurs de polars scandinaves, voici notre coup de coeur : L'ombre de la baleine de Camilla Grebe, paru chez Calmann Levy.

Camilla Grebe s'impose assez sûrement comme l'une des auteures phare du suspense nordique. Sans doute parce qu'elle définit elle même son style, non comme celui du polar type, mais dans une zone située entre le thriller et le roman classique. Camilla Grebe part du principe que le vrai suspense ne naît moins des crimes perpétués dans un livre, que de la crédibilité de ses personnages. C'est l'attachement du lecteurs à ceux-ci qui le fait frémir. Un personnage ne doit jamais être tout bon ou tout mauvais. Comme nous, il doit avoir ses problèmes, tristes banals ou dramatiques, ses petites joies insignifiantes et ses souvenirs heureux, ses défauts, ses mauvaises habitudes, ses regrets et ses secrets. C'est indéniablement l'une des forces de Camilla Grebe de nous mettre face à des hommes et des femmes plus vrais que nature, dessinés par petites touches dont aucune n'est laissée au hasard.

Dans l'ombre de la baleine, on rencontre Samuel, dix huit ans, qui vit chez sa mère. Un gentil garçon, qui prend de mauvaises décisions, comme celle de se droguer et de dealer. A la suite d'un accrochage avec un membre de gang, Samuel se réfugie sur une île isolée de l'archipel de Stockholm. Il y fait la rencontre de la mystérieuse Rachel, qui accepte de l'héberger s'il veille sur son fils Jonas, plongé dans le comas.

Pernille, la mère de Samuel, perdue entre ses convictions religieuses et son envie d'aider son fils, signale sa disparition à la Police. Il faut dire que la Mer Baltique recrache régulièrement les corps de jeunes garçons depuis quelques temps. Et celui qui mène l'enquête, c'est l'officier de Police criminelle Manfred. A cinquante ans passés, Manfred entame une seconde vie matrimoniale avec une femme plus jeune que lui. Vie faite de disputes tranquilles et d'amour encore léger, jusqu'au jour ou leur petite fille est victime d'un accident domestique qui la plonge entre la vie et la mort.

La parentalité dans ce qu'elle peut avoir d'ardu et déchirant est au cœur de ce nouveau romans policier de Camilla Grebe. Entre difficulté à vivre le quotidien et peur de la perte, ce thriller joue sur la corde viscérale pour vous mettre en tension dès les premières lignes.

Et c'est le livre coup de cœur de FBDA, l'ombre de la baleine de Camilla Grebe, paru chez Clamann Levy.