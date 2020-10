La Maison de Charlotte, de Françoise Bourdon

Le livre du jour c'est une histoire de femmes. Avec un s et surtout avec un grand F.

La Maison de Charlotte, c'est la maison du Cap Ferret et Charlotte était déjà l'héroïne d'un précédent roman de Françoise Bourdon, La Maison du Cap, paru en 2016.

Nous sommes en 1965 et Charlotte a pour l'époque un profil atypique. Cette femme de quatre-vingt-treize ans a du caractère, conduit encore sa petite deux chevaux et nage régulièrement dans l'eau claire du bassin d'Arcachon. Née hors mariage, à la fin du XIXème siècle, elle a du batailler toute sa vie pour se faire respecter. Charlotte est attachée à sa maison girondine comme une moule à son rocher. Et pour cause c'est son père qui l'a dessinée et construite. Voilà pourquoi, quand son neveu, qui en est copropriétaire, veut la vendre, elle décide de ne pas se laisser faire.

Ce sont des femmes qui n'abdiquent pas, qui se battent. Elles vont parfois plier devant l'adversité, selon les circonstances. Mais c'est pour mieux résister. Elles restent debout.

Mais la maison de Charlotte, ce n'est pas que l'histoire de Charlotte. C'est aussi celle de sa petite fille Violette, médecin, atteinte de sclérose en plaque. Une maladie qu'elle garde secrète tandis qu'elle se débat pour sauver son couple. C'est aussi l'histoire d'Iris une jeune architecte qui va aider Charlotte atout en traversant elle aussi une période troublée. Iris est architecte à une époque où c'est encore un métier d'homme. Elle vient de vivre une douloureuse fausse couche que sa belle-mère lui reproche. Son couple bat de l'aile. Elle est pétrie de culpabilité.

François Bourdon parle ici des « devoirs » de la femme, de cette charge mentale totalement ignorée dans les années 1960. Elle nous parle de cette époque ou nos mères, grand mères ou arrières grand-mères ont cherché à s'émanciper dans une société qui ne leur reconnaissait pas le droit de le faire pleinement. La Maison de Charlotte c'est le combat, selon les termes de Françoise Bourdon, de ces « femmes debout »

Jusqu'au bout de cette histoire où la force contagieuse de Charlotte inspire, irradie, comme la lumière du Cap Ferret décrite avec passion par Françoise Bourdon.