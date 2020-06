Oublie que je suis mort et écoute-moi -Edwin Krüger

Dans ce roman, parce qu’il s’agit bien d’un roman, La question est: Y a-t-il, dans l’au-delà, des... « êtres », que nous avons connus, qui ne demandent qu’à nous donner un coup de main, pourvu que l’on soit réceptif aux messages qu’ils nous envoient?

Errwan tombe amoureux de Lisa. Son père est mort il y a quelques années , le laissant seul avec sa mère dont il doit s’occuper. Son frère, sa sœur sont aux abonnés absents. Alors il « gère », comme on dit. Fait ce qu’il peut avec qui il est.

Jusqu’au jour où... d’abord, une sensation singulière, puis une « force », puis une voix s’impose à lui. La voix de son père.

En acceptant l’aide et les conseils de son père, Erwan va petit à petit régler ses comptes avec son passé, grandir, prendre sa vraie place. Libérer ses émotions réprimées depuis trop longtemps. Et, magie du roman, peut être (mais ce n’est pas certain), sauver son amoureuse d’une mort prématurée!

Derrière le roman, la sincérité du questionnement de l’auteur! :-) Se pourrait-il que dans l’au-delà , on veille sur nous? Un bon roman, un bon coup de coeur, à lire... la nuit...