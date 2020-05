Un développement très personnel de Sabrina Philippe, chez Flammarion

Le livre du jour de France Bleu Drôme Ardèche c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Son titre : Un développement très personnel de Sabrina Philippe, paru chez Flammarion.

Ces deux mots accolés « développement personnel » se sont fait une place de choix dans nos librairies au rayon psychologie. Promesses démultipliées d'un avenir plus serein, d'un voyage vers nous même, de libération de nos carcans.

Lequel choisir dans cet étalage d'espoirs, selon quels critères : la couverture, le titre, la quatrième de couverture, une page prise au hasard. Ils sont si nombreux. Et derrière chacun d'eux une personne qui aurait « compris » ce que nous aimerions comprendre à savoir comment nous écouter et nous guérir.

Qui sont tous ces auteurs : psychologues, coaches, chroniqueurs, simples humains ayant eu une révélation ? On lit leur biographie aussi à la recherche de ce qui les rendra à nos yeux sages et légitimes.

Un développement très personnel raconte l'histoire de l'un ou plutôt l'une d'entre eux. Sophia, journaliste installée dans une vie bourgeoise qui à la quarantaine commence à pratiquer le yoga et la méditation, suit quelques formations et lit quelques livres avant de se lancer dans le coaching de vie. Et comme elle sait écrire, voici qu'elle édite un livre intitulé Ce que l'univers veut pour vous. Condensé de recettes spirituelles à l'américaine, de philosophie et de psychologie positive. Un livre qui devient rapidement un phénomène dans le domaine du développement personnel et vaut à l'auteur une interminable tournée de promotion, signatures, conférences et apparitions médiatiques qui la coupent de sa famille. Jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle un jour pour trouver son mari envolé et ses comptes en banque vidés.

Le livre de Sophia aidera-t-il Sophia a faire face à cette épreuve de la vie ? Sabrina Philippe met son héroïne face à sa propre imposture. Car au final Sophia est un peu charlatane sur les bords et ce n'est qu'au terme d'un douloureux parcours qu'elle touchera du doigt une certaine réalité du « développement personnel », loin des préceptes tarte à la crème servis et resservis par des auteurs habiles.

C'est là le propos de Sabrina Philippe, elle même psychologue, et chroniqueuse dans les médias. Faire le tri dans la masse de promesses et de recettes toutes faites. Avoir du recul sur le pouvoir d'un livre sur notre vie. Nous réapproprier nos propre développement personnel au plus près de ce que nous sommes et des aléas de notre vie.