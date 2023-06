Cinéma Spéculations. Les mémoires de Quentin Tarentino

Fabrice, instagrameur FABRICE DEL DONGO

Non content d’être l’un des réalisateurs les plus talentueux et adulés de sa génération, Quentin Tarantino est peut-être le cinéphile qui sait le mieux parler de films et transmettre sa passion incandescente pour le cinéma. Ayant fréquenté dès son plus jeune âge les salles obscures, c’est au Hollywood des années soixante-dix, celui de ses années décisives de formation, qu’il consacre plus particulièrement Cinéma spéculations – un director’s cut aussi intellectuellement rigoureux que joyeusement exubérant. Mêlant histoire personnelle, anecdotes truculentes, analyses et critiques de films, Cinéma spéculations offre au lecteur, entraîné par la verve unique et grisante de Quentin Tarantino, une fascinante leçon de cinéma et de vie.