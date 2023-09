Clément Rizzo vient de signer une nouvelle BD "Renard Argenté, contre le gang des quatre sans cul" aux éditions Boule de Neige qui sortira lundi 25 septembre.

Comme toujours les Editions chambériennes "Boule de Neige" nous invitent à découvrir un territoire, des histoires, des légendes ... Dans cette nouvelle BD "Renard Argenté, contre le gang des quatre sans cul", Clément Rizzo nous emmène à Chambéry sur les traces du comte de Boigne.

Extrait de la BD "Renard Argenté, contre le gang des quatre sans cul" de Clément Rizzo

Tout le monde connaît la “Fontaine des éléphants”ou les “Quatre sans cul” à Chambéry, mais beaucoup d’erreurs sont dites à son propos.

Sa présence n’a rien à voir avec le passage d’Hannibal et de ses mastodontes dans les Alpes !

Si on regarde bien tout en haut de la fontaine, un personnage est là, perché à 14 mètres de haut.

Il s’agit de Benoît de Boigne, bienfaiteur de la ville de Chambéry…

Mais peu de gens le savent… Le Comte de Boigne a sauvé la ville d’une bande de malfrats appelée « Le gang des Quatre sans cul » !!!

Si ! Si ! On vous explique :

1807 : Alors qu’il s’ennuie dans son château de Buisson Rond, après un retour des Indes où il a vécu de nombreuses aventures, Benoît de Boigne entend parler d’une bande de voleurs qui sévit toutes les nuits.

Ayant envie de s’amuser un peu, il va endosser le costume du Renard Argenté, et tenter, bon gré mal gré, de l’arrêter, ainsi que son chef, Saint-Ange… qui n’a, bien sûr, rien d’un ange !!!

Même si le héros est un personnage historique local, vous l’aurez compris, cette BD n’a pas vocation à être un livre d’histoire sur ce Comte réputé :-)

BD de Clément Rizzo "Renard argenté contre le gang des quatre sans cul", éditions Boule de Neige

Retrouvez Clément Rizzo en dédicaces :

samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre au salon "Livres en Marches" sur la commune des Marches

samedi 14 et dimanche 15 octobre au salon du livre d’Hermillon en Maurienne

dimanche 5 novembre au Festival Livres en fête de Brison saint Innocent