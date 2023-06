Avec Street Fighter 6, Capcom réinvente la franchise à succès

Après le lancement compliquée de Street Fighter 5, ce nouvel opus de la franchise de combat étaient autant redouté qu'attendu par les fans ! Bonne nouvelle, Capcom semble avoir appris de ses erreurs.

Jeu de combat édité et développé par Capcom, la franchise Street Fighter a sa place sur les étagères des gamers depuis la fin des années 80. Après la sortie de Street Fighter 2 et de ses différentes éditions dans les années 90, la franchise touche au culte et le succès se prolonge jeu après jeu. En 2016, Street Fighter 5 se modernise ! Plus de réédition mais des mises à jour régulières pour prolonger le jeu. Problème, la première version du jeu est vidée de son mode histoire et présente quelques bugs. Il faudra quelques mises à jours pour reconquérir les fans. Street Fighter 6 doit donc relever un défi : séduire les joueurs et ce, dès le début !

Street Fighter 6 - Trailer de lancement - PS5, PS4, XS X|S et PC

"Le début d'une nouvelle ère pour Street Fighter" : c'est avec cette lourde promesse sur les épaules que le jeu a été lancé il y a quelques jours ! Alors, promesse tenue ? On en parle avec Cédric Ruiz et ses invités :

Ken Bogard et Luffy , deux joueurs professionnels autour du versus fighting et donc de Street Fighter

Egalement avec nous NassimClaw qui exerce son talent autour du jeu Street Fighter depuis des années >>

