Ciné, séries, jeux vidéo : pourquoi LEGO® s'inspire autant de la pop culture ?

Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Super Mario ou encore Avatar : tous sont devenus des univers cultes de la pop culture, des jeux vidéo ou du grand écran. L'autre point commun ? Ils disposent tous de leurs propres LEGO® !

Nous avons tous un jour tenu un LEGO® dans notre main... Souvent catégorisé comme jeux pour enfant, la marque à la brique collaborent de plus en plus avec la pop culture pour proposer des sets à monter de plus en plus complexes et clairement destiné à un public plus adultes. C'est le cas notamment avec le dernier né : "Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe" .

Le moment culte de la saga, le Conseil d'Elrond est recréée dans le set "Le Seigneur des anneaux : Fondcombe" - LEGO Group

Avec des clins d'œil appuyés aux moments les plus emblématiques de la saga de J.R.R Tolkien, le set se compose de plus de 6.100 pièces et introduit des accessoires mythiques comme des haches naines ou des épées elfiques, mais aussi Dard, l'épée de Bilbo !

Le nouvel ensemble LEGO® Icons "Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe" - LEGO®

LEGO® et la pop-culture : on en parle avec Caroline Bluck, responsable communication chez Lego France !

Et puisqu'on est cohérents et sympa, on vous offre bien évidemment le set "Le Seigneur des anneaux : Fondcombe" ! Direction les réseaux sociaux avec le #JVBleu !

La presse du jeu vidéo

Muriel Valin, la rédactrice en chef adjointe du magazine Epsiloon , pour parler du dernier numéro avec en couverture et en dossier complet : "Génération Jeux Vidéo : en fait, tout va bien" !

Un poil de tech

David Chauvaud, chef de produit marketing chez Oppo France , vient nous présenter les dernières innovations smartphone de la marque.