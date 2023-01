"Crescendo" : le jeu vidéo français qui s'inspire de Mozart

On parle aussi du Game Jam d'Arte et des objets connectés de la marque RealMe dans le Mag' des Jeux Vidéo avec Cédric Ruiz. Réagissez à l'émission avec le #JVBLEU sur les réseaux sociaux.

Dernier opéra de Mozart, les aventures du Prince Tamino dans "La Flute enchantée" se vivent désormais dans un jeu vidéo réalisé en collaboration par l'Opéra Orchestre de Montpellier et l'école montpelliéraine ARTFX. Jeu d'arcade réalisé par une équipe de 9 étudiants en 4ème année, "Crescendo" nous emmène dans un univers graphique et coloré reprenant le contraste jour/nuit central de la pièce.

Ce n'est pas la première collaboration entre les deux instituts montpelliérains. Chaque année depuis 2017, un jeu vidéo inspiré d'une œuvre classique est créée. Les élèves de l'ARTFX et l'Opéra Orchestre ont travaillés sur Cendrillon, Carmen ou encore Tristan et Isolde. Un projet de sensibilisation du jeune public aux œuvres lyriques qui montrent une fois de plus combien jeu vidéo et musique sont liés.

On en parle avec Audrey Brahimi , responsable de la communication digitale et du développement numérique à l’Opéra Orchestre National de Montpellier. Le jeu sera à découvrir gratuitement en avant-première lors des représentations de La Flûte enchantée les 13, 15, 17 et 19 janvier 2023 à l’Opéra Comédie.

Le Game Jam d'Arte réuni ce week-end des participants venus des quatre coins de la France pour créer des jeux vidéo à La Marbrerie de Montreuil du jusqu'au 8 janvier 2023. Défi de création de jeux vidéo en un temps limité, les participants, répartis en équipe, doivent concevoir, créer et développer un projet de jeu vidéo original, dans un cadre défini qui seront ensuite proposer en ligne.

On en parle avec Adrien Larouzée , responsable des productions et éditions des jeux vidéo chez Arte France.

*Un poil de tech* : Smartphone, montre et objet connectés : on parle de la marque [**RealMe](https://www.realme.com/fr/) avec l'un de ses responsables : Khalid Arourou.