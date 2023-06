Deux podcasts de Radio France à ne pas louper !

On se demande aussi comment se faciliter la vie à la maison grâce aux nouvelles technologies ! On en parle avec Cédric Ruiz et ses invités dans "Le Mag' des Jeux Vidéo".

Image d'illustration : un micro devant un écran d'ordinateur © Getty - Witthaya Prasongsin

2 podcasts Radio France à ne pas louper ! Histoire de combler vos besoin en tech et en jeux vidéo pendant l'été, Cédric Ruiz vous présente deux podcasts de Radio France qui vous satisferont amplement avec leurs animateurs. "La faute aux jeux vidéo" sur France Inter avec Olivier Bénis , journaliste ! Et si l'on dépassait les clichés sur les jeux vidéo pour s'intéresser à ce qu'ils racontent ? Chaque semaine, une balade sonore dans l’univers d’un jeu, ouverte aux experts du joypad comme aux novices de la manette !

, journaliste ! Et si l'on dépassait les clichés sur les jeux vidéo pour s'intéresser à ce qu'ils racontent ? Chaque semaine, une balade sonore dans l’univers d’un jeu, ouverte aux experts du joypad comme aux novices de la manette ! "Le Talk" sur la chaîne Twitch de France Info avec Manon Mella , journaliste ! Dans "Le Talk" franceinfo, la journaliste Manon Mella et ses invités décryptent des sujets d’actualité et de société, et répondent aux questions des internautes du chat, sur la chaîne Twitch de franceinfo. Et dans le reste de l'actualité : Kévin Bitterlin, rédacteur en chef de JV Le Mag , sera avec Cédric pour parler du numéro 100 du magazine et des jeux de l’été à ne pas manquer

et des jeux de l’été à ne pas manquer Et puis on se demandera comment on peut se faciliter la vie en connectivité à l’approche des vacances avec Lionel Paris de Netgear. Focus particulier sur le Orbi 960 pour avoir un Wifi optimal à la maison, que l'on vous offre ! Direction les réseaux sociaux avec le #JVBleu !