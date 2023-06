Diablo IV : le retour de la franchise culte

11 ans après, la franchise culte est de retour pour un nouvel épisode attendu par sa communauté. Le jeu nous plonge au cœur d'une guerre entre anges et démons avec Lilith, fille de la Haine, en antagoniste principale.

Développé et édité par Blizzard Entertainment, Diablo IV, est un jeu vidéo d'action-RPG se focalisant, notamment, sur le combat de monstres.

11 ans après le 3ème jeu de la saga culte, ce nouvel opus nous emmène dans le monde Sanctuaire, un monde né de l'union d'un ange, Inarius, et d'un démon, Lilith. Leurs descendants, des humains, y ont construit des villes et des empires avec des formes différentes de cultures et de civilisations. Mais, suivant des conflits générationnel, Inarius enferme Lilith dans le Néant, lieu de désespoir sans espoir de retour. En tout cas, c'est ce que l'on pensait ! Le début de Diablo IV nous plonge droit dans l'action avec le retour de la "mère" de Sanctuaire. Lilith est de retour semant avec elle peurs irraisonnées et rage sans limite chez ceux qui la croisent. Bien malin celui qui comprendra le plan de Lilith pour ce lieu qu'elle a pourtant construit.

Diablo IV | Bande-annonce de lancement

C'est un véritable retour en force de la franchise que nous propose Blizzard Entertainment. Un retour en force qui semble diviser cela dit. Si pour certains, il s'agit du meilleur jeu de la franchise, pour d'autres, Blizzard semble avoir perdu la recette. Le jeu reste très attendu des fans de la première heure comme des nouveaux arrivés et promet de longues heures de jeu avec un scénario prenant.

On en parle avec Cédric Ruiz et ses invités :

Ex Serv , un créateur de contenus passionné de Diablo depuis le début du jeu à la fin des années 90

depuis le début du jeu à la fin des années 90 Kyria , streameuse sur Twitch, découvre quant à elle la saga avec ce 4ème opus

Et bien évidemment, puisqu'on est sympas et cohérents, on vous offre Diablo IV ! Direction, comme d'habitude, les réseaux sociaux avec le #JVBleu !