Et si vous étiez le héros d'un jeu vidéo ?

On pare aussi du CES à Las Vegas, le salon des dernières innovations technologiques avec Cédric Ruiz et tout ses invités. Vous pouvez interagir avec l'équipe du Mag' des Jeux Vidéos sur les réseaux sociaux avec le #JVBleu.

Créé en 2018, sous le nom smartVR studio, EVA est devenu l'un des leader français de la réalité virtuelle. Plus qu'une salle de jeu classique, EVA propose une véritable immersion dans ses propres jeux vidéo.

Véritable arène de combat, les salles EVA vous proposent un espace de jeu immersif de 500m² équipé d'un casque de réalité virtuelle, d'un ordinateur en sac à dos et d'un fusil pour vous affrontez entre amis ou entre collègues.

On en parle avec Jean Mariotte, le fondateur d’EVA. Et puisqu'on est sympa et cohérent : on vous offre des entrées pour EVA. Alors rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le #JVBleu !

*Un poil de tech* : Monsieur Grrr est de la partie également ! Il est en direct de Las Vegas** où se tenait le CES 2023 , le salon des innovations tech. Il nous dit ce qu'il y a vu !

Au cœur de la presse du jeu vidéo : On revient avec Raphael, le rédacteur en chef de Jeux Vidéos Magazine, sur le dernier numéro du magazine et sur ses immanquables de 2023.