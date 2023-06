Final Fantasy amorce sa mue avec son seizième épisode

Direction le monde de Valisthéa pour ce nouvel opus de la franchise à succès. On y incarne Clive à trois périodes de sa vie entre ses 15 et 30 ans.

Jeu vidéo de rôle d'action-aventure développé et édité par Square Enix, Final Fantasy XVI prend place dans le monde de Valisthéa. Autour de chacun des Cristaux-mères se sont développés des nations abritant des entités magique que l'on appel Primordial. Mais, lorsque la puissance des Cristaux-mères s'amenuise, l'ordre établi est remis en question et Valisthéa pourrait bien ne pas s'en relever.

FINAL FANTASY XVI - Bande-annonce de lancement - version française

Une histoire plus sombre qu'à l'accoutumée et des combats d'action rapides présents dès le début du jeu viennent en rupture par rapport au reste de la saga. Avec des hommages appuyés à d'anciens numéros de la franchise selon les premières réactions au prologue jouable, Final Fantasy amorce sa mue.

On en parle avec Cédric Ruiz et ses invités :

Noëllie Mautaint , nouvelle rédactrice en chef du site Gameblog

, nouvelle rédactrice en chef du site Gameblog Nicolas Dixmier , journaliste à JeuxVideo.com , fin connaisseur de la saga Final Fantasy et gros joueur de jeux d’aventure

