Goldorak : le robot de l'espace est de retour

Ce sont les studios français Microids qui sortent cette pépite qui va rappeler des souvenirs aux petits et grands enfants. On en parle avec Nouredine Mohammed Saad, l'un des producteurs du jeu.

Goldorak : Le festin des loups

Jeu d'action/aventure totalement dédié au colosse métallique, "Goldorak : le festin des loups" vous propose un mélange d'action/combat, de tir à la troisième personne ou encore d'exploration. Suite à la destruction de la planète Euphor par l’empire de Véga, le prince Actarus se réfugie sur notre planète. Recueilli et adopté par le professeur Procyon, il vit au ranch du Bouleau Blanc. Alors que l’invasion de Véga sur Terre est imminente, Actarus va défendre la planère Terre en utilisant Goldorak, le robot titanesque caché au plus profond de l’observatoire du professeur Procyon.

Goldorak et Actarus réunis dans un même jeu, les lieux et ennemis culte de la série, la musique iconique du dessin animé… Bref : c'est une belle promesse pour les fans que fait Microids avec ce jeu à venir pour la fin 2023 ! On en parle avec l’un des producteurs du jeu : Nouredine Mohammed Saad.

La cérémonie des Pégases :

Les Pégases récompensent chaque année les meilleurs jeux vidéo. La cérémonie se tient le 9 mars à La Cigale. On en parle avec Julien Villedieu, Directeur Général du Syndicat National du Jeu Vidéo et en charge de la cérémonie.

Au cœur de la presse :

Raphael Lucas , rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine est notre invité pour parler du dernier numéro qui met en lumière le prochain "Zelda : Tears of the Kingdom", la suite de Breath of the Wild.