"Hogwarts Legacy" : parcourez les couloirs de Poudlard et entrez dans le monde d'Harry Potter

C'est un des jeux vidéo les plus attendus de 2023. Prévu pour 2021 puis reporté en 2022 et enfin en 2023, cette fois, c'est la bonne : "Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard" arrive dans nos salons !

Développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Interactive Entertainement et Portkey Games, "Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard" est un jeu de rôle et d'action-aventure en monde ouvert qui prend place à Poudlard dans les années 1800, soit bien avant les aventures d'Harry Potter et même celles des Animaux Fantastiques.

Dans cette grande immersion au cœur de Poudlard, l'école de magie anglaise du monde des sorciers, les joueurs vont se retrouver dans une grande quête d'une vérité cachée. Vol sur balais, domptage d'animaux magiques, cours et visite à Pré-au-Lard viendront rythmer le jeu tant attendu.

Pour en parler, Cédric Ruiz s'est entouré d'experts :

Edouard E.M.B , créateur de contenus et qui a eu la chance de pouvoir jouer quelques heures au jeu en exclusivité

Nous serons également avec La Gazette du sorcier et son président Corentin pour parler de son amour d'Harry Potter et de la magie et de son impatience avec l'arrivée du jeu vidéo

et son président Corentin pour parler de son amour d’Harry Potter et de la magie et de son impatience avec l’arrivée du jeu vidéo Raphael Lucas , rédacteur en chef du magazine Jeux Vidéo Mag sera avec nous pour parler du dernier numéro en kiosque avec en une : Hogwarts Legacy !

