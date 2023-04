L'événement "Star Wars Jedi : Survivor" : les Jedi doivent à nouveau survivre à l'Empire

5 ans après les événements de "Star Wars Jedi : Fallen Order", l'histoire de Cal Kestis continue dans ce nouveau jeu de l'univers Star Wars. Plus sombre, plus long, plus ambitieux : les Jedi n'ont pas dit leur dernier mot.

Jeu d'action/aventure en monde ouvert, "Star Wars Jedi : Survivor" est développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts et se déroule 5 ans après les événements de son prédécesseur "Star Wars Jedi : Fallen Order". L'histoire se situe entre les épisodes III et IV de la saga cinématographique et au même moment que la mini-série Obi-Wan Kenobi, une phase terrible de l'histoire de la Galaxie lointaine où l'Empire reigne en tyran. Cal et les quelques autres survivants après l'exécution de "l'ordre 66" doivent alors tout faire pour rester en vie et trouver un refuge.

Star Wars Jedi: Survivor - Official Reveal Trailer

L'acteur Cameron Monaghan prête à nouveaux ses traits à Cal Keltis, maintenant chevalier Jedi. Plus sombre et torturé que dans l'opus précédent, Cal a le poids de la Galaxie sur les épaules et se dresse comme l'un des derniers opposants pouvant détruire l'Empire.

On en parle avec :

Siha : fan numéro un autoproclamée de la saga, elle partage sa passion sur ses chaînes Twitch et Youtube

Edouard E.M.B qui est allé à Los Angeles il y a quelques semaines à la découverte en avant-première du jeu. Le créateur de contenus sera avec nous pour en parler !

La presse du jeu vidéo

On reçoit Ellen Replay, la nouvelle rédactrice en chef de Canard PC pour parler du dernier numéro du magazine.