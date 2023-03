La Nouvelle-Calédonie inspire un étonnant jeu vidéo français

On revient aussi sur le succès mondial de la franchise "The Last Of Us" : en jeu vidéo ou en série, ça cartonne partout dans le monde !

Jeu vidéo d'action-aventure développé par le studio français Awaceb à Bordeaux, "Tchia" vous propose d'embarquer à la découverte d'une version fictive de la Nouvelle-Calédonie, terre de naissance des fondateurs du studio. Graphismes impressionnants, couleurs vibrantes, gameplay innovant : le jeu "Tchia" est d'ores-et-déjà considéré comme culte et parfois surnommé "Le Zelda de Playstation".

Tchia - Launch Trailer

Dans cette aventure, vous embarquez pour un voyage à travers un archipel inspiré de la Nouvelle-Calédonie pour retrouver le père de Tchia, kidnappé par le terrible Meavora ! En chemin, vous pourrez prendre le contrôle d'une trentaine d'animal et d'une centaine d'objets, avec la technologie du "Soul Jumping", dans un monde ouvert où vous pourrez même... jouer du ukulélé !

On en parle avec Phil Crifo, le créateur du jeu et bien évidemment, vu qu'on est cohérents et sympas, on vous offre le jeu sorti le 21 mars sur PC, PS4 et PS5 ! Direction les réseaux sociaux avec le #JVBLEU !

The Last of Us

Alors que la première saison de la série adaptée des jeux vidéo vient de s'achever, retour sur le succès d'une franchise qui n'a pas entendu la télé pour cartonner ! Pour tout connaître de l’univers de "The Last Of Us" un livre, est sorti chez Third Editions : "The Last of US : Que reste-t-il de l'humanité ?" . Son auteur, Nicolas Deneschau, sera avec nous pour en parler. Là aussi, votre exemplaire du livre est à gagner avec le #JVBLEU.

Un poil de tech

Rencontre avec Jordan Perrenes de chez Razer France pour évoquer les sorties 2023 de la marque bien connue des gamers : souris, claviers, casques et maintenant PC Portable; la marque est une référence !