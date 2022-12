LEGO x MARIO : la collaboration ultime pour les gamers !

29 cm de haut et composé de plus de 2000 pièces, Bowser vient compléter l'impressionnante collaboration LEGO/Nintendo

On parle aussi du jeu musical George et on regarde vers 2023 avec notre ami Monsieur Grrr. Et bien évidemment, il y'a des cadeaux à gagner sur les réseaux sociaux avec le #JVBleu !

C'est un peu une combinaison de tous nos rêves d'enfants dont on vous parle dans cet épisode du Mag' des Jeux Vidéo. Depuis 2020 et son association avec Nintendo, la marque Lego propose de nombreux kits dédiés à l'univers Mario. Interactifs, fidèles à l'esprit du jeu et permettant de créer des stages entiers tous droits sortis des jeux vidéo, il ne manquait plus que le méchant ultime : Bowser !

Le kidnappeur de Peach multirécidiviste arrive donc en Lego avec une fidélité déconcertante ! Double cadeaux pour tous les détenteurs des "starter-pack" Lego Mario : le combat des deux ennemis jurés se poursuit dans votre salon ! Attention aux boules de feu…

On en parle avec Caroline Cluck , responsable communication chez Lego France et bien évidemment, étant donné qu'on est sympa et cohérents, des kits Lego Mario sont à gagner ! Direction les réseaux sociaux et le #JVBLEU !

Si vous êtes plutôt amateurs de jeux musicaux, on a ce qu'il vous faut avec ce quiz musical ultime : George ! Un jeu de table sur mesure où votre smartphone vous sert de buzzer. On vous l'offre également sur les réseaux avec le #JVBLEU.

Enfin, il est temps de refermer la page 2022 avec notre fidèle Monsieur Grrr, l'un des plus grands spécialités tech en France. Coups de cœur de 2022, attente pour 2023, on fait le point avec notre invité.

Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité au Mag' des Jeux Vidéo pour cette première partie de saison.

Rendez-vous le 7 janvier pour un tout nouveau numéro ! Meilleurs jeux à tous !