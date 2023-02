Netflix rend hommage aux Harlem Hellfighters dans un jeu vidéo

Le jeu s'inscrit dans un partenariat Netflix/Ubisoft. Il est le premier des trois jeux mobiles qui devraient arriver sur la plateforme de streaming. On en parle avec nos invités.

Jeu mobile faisant suite à une petite pépite historique et multi primée (Mémoires de la Grande Guerre), "Soldats inconnus : Frères d'armes" nous plonge dans l'enfer de la Première Guerre Mondiale et nous raconte l'histoire de survie et d'amitié de quatre héros. Rendant un hommage appuyé aux Harlem Hellfighters (la première unité d'infanterie afro-américaine ayant combattu pendant la Grande Guerre), le jeu se déroule entre exploration, énigmes et action. Le jeu est développé par Ubisoft Montpellier et fait partie du partenariat Netflix/Ubisoft dont on vous a parlé juste ici !

Pour en parler avec nous : Paul Tumelaire, directeur créatif pour les studios Ubisoft Montpellier et Alexandre Lafon, historien et consultant créatif sur le jeu. Et puis on vous fait découvrir des créateurs de contenus Youtube et Twitch qui ont joué à "Soldats Inconnus".

D'ailleurs, si vous voulez, vous aussi, venir nous parler de vos chaînes dans l’émission, envoyez un mail à Cédric Ruiz !

