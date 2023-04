Roland Garros se dispute aussi sur téléphone portable !

Depuis 2018, la plus grande compétition mondiale d'eTennis a lieu en France... ou plus exactement sur une reproduction très fidèle du court Philippe-Chatrier. Cédric Ruiz vous explique tout !

Depuis 2018 ont lieu les Roland Garros eSeries. Cette année, trois étapes de qualifications gratuites sont ouvertes au grand public pour permettre à 4 joueurs de rejoindre le champion en titre et vainqueur du tournoi virtuel Australian Open Tennis Clash 2023 ainsi que trois autres finalistes issus des tournois qualificatifs organisés par Women in Games , Handigamers et pour la communauté Twitch .

Et comme les année précédentes, c'est qualifications gratuites se dérouleront notamment sur le jeu mobile "Tennis Clash" de Wildlife Studios, c'est le jeu mobile de tennis le plus populaire au monde et déjà téléchargé par plus de 120 Millions de personnes**. La grande finale aura lieu à Roland Garros le 26 mai 2023.**

On en parle avec :

Gilles Simon , le joueur français fraichement retraité qui participe au Tournoi

Rivenz, le célèbre streameur et créateur de contenu qui co-anime le Tournoi en compagnie de Little Big Whale

Aymeric Labaste, directeur du développement international à la Fédération Français de Tennis de Roland Garros et porteur des eSeries

