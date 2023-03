Spéciale Rugby 2022 : le jeu vidéo pour une expérience authentique

Alors que le tournoi des 6 Nations bat son plein, regardons de plus près ce que les jeux vidéo nous proposent sur le thème du rugby avec Rugby 22 !

Réunissant les plus grandes équipes du monde (les All Blacks, la France, l'Irlande, le Pays de Galles ou encore l'Australie) et promettant l'expérience de rugby authentique, Rugby 22 se pose comme LA référence des jeux vidéo de rugby.

Rugby 22 | Gameplay Reveal

Publié par Nacon et développé par Eko Software, Rugby 22 propose une véritable expérience tactique pendant les matchs mais aussi un mode carrière vous proposant de créer et gérer votre propre équipe. On en parle avec Clément Nicolas, chef Produit chez Nacon et en charge du jeu Rugby 22. On fait un point également sur la suite, Rugby 24, mais aussi sur la Coupe du Monde qui arrive en fin d'année !

Et étant donné qu'on est sympas et cohérents : on vous offre le jeu sur la plateforme de votre choix (PC, Playstation ou Xbox) ! Direction les réseaux sociaux avec le #JVBleu pour participer !