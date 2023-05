"The Wreck" : la pépite jeu vidéo 100% made in France !

On revient aussi sur l'événement "Stream On For Kids" qui va réunir 40 streameurs dans la métropole Lilloise au profit du numéro d'urgence 116 000 qui accompagne les familles d'enfants disparus partout en France.

"The Wreck" est un jeu vidéo du studio français "The Pixel Hunt"

"The Wreck" (comprendre l'effondrement ou l'épave) est un jeu narratif développé par le studio parisien The Pixel Hunt ( que l'on vous a déjà fait découvrir à l'occasion de la sortie du jeu "Inua" ). Dans cette histoire au graphisme incroyable, on suit Junon, scénariste ratée, qui va devoir faire face au jour le plus important et compliqué de sa vie.

The Wreck - Updated Teaser Trailer

Sororité, maternité, deuil et survie sont au programme de ce nouveau jeu vidéo qui vous permettra au fur et à mesure de réécrire l'histoire de Junon en revisitant le passé ou en laissant son histoire se terminer de la pire des façons. On en parle avec le directeur du studio Florent Maurin.

Dans le reste de l'actualité :