Chloé Nabédian pour "Les mots de la météo", l'un de vos rendez-vous estivaux de France Bleu

Dès le 3 juillet, découvrez les nouveaux programmes de France Bleu pour l'été ! Parmi eux : "Les mots de la météo" avec Chloé Nabedian, responsable de la météo sur France Télévisions.

Chaque jour, sur votre France Bleu, retrouvez "Les mots de la météo" avec Chloé Nabédian. Tous ces termes qu’on entend chaque jour dans nos bulletins météo et qu’on ne comprend pas toujours n'auront plus aucun secret pour vous. Et parce que le réchauffement climatique bouleverse nos vies, Chloé nous invite également à nous inspirer d’ailleurs, pour nous adapter et vivre le mieux possible ces changements majeurs !

D'ou vient le vent ? Comment se définit la sécheresse ? Qu'est-ce qu'une "vague de chaleur" ? Ou encore le rôle de l'océan dans le temps qu'il fait,... la météo n'aura plus aucun secrets pour vous !