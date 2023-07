Cyril Féraud et Willy Rovelli pour le retour de Fort Boyard

C'est un des signes que l'été s'installe en France : Fort Boyard est de retour ! Nouvelles épreuves, nouveaux atouts, nouveaux décors : le Fort poursuit sa mue en compagnie des personnages qui ont fait le succès de l'émission !

La première équipe de la saison entourée d'Olivier Minne et les Pass

C'est la 34ème saison du programme qui séduit toujours autant les familles une fois l'été venu. De retour sur le Fort aux côtés d'Olivier Minne : Cyril Féraud en Cyril Gossbo et notre Willy Rovelli en shérif impitoyable et bien plus cruel que nécessaire.

Fort Boyard 2023 Bande annonce Emission 1

Les nouveautés de la saison, les nouveaux personnages, les nouvelles épreuves et les atouts du Père Fouras : Cyril et Willy nous racontent tout (ou presque) au micro de Laurent Petitguillaume. Le premier épisode de la saison : c'est ce soir à 21h10 sur France 2, en partenariat avec votre France Bleu !