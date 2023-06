Mareva Galenter de retour avec un nouvel album

L'ancienne reine de beauté revient avec un cinquième album rendant hommage à ses racines tahitiennes et à Paris.

Composé de 11 titres, l’album a été enregistré à Paris et à Tahiti. Les sons traditionnels sont présents et subtilement mélangés à des chansons à texte en français et à un son pop. L'album, écrit par Héléna Noguerra, mêle les instruments et les sonorités traditionnelles de Tahiti et des chansons à textes en français. On en parle avec Mareva Galenter lors d'une balade à Paris où elle nous emmène dans tous ses incontournables de la capitale.

Mareva Galanter est l'invitée de Laurent Petitguillaume à l'occasion de la sortie de son album "Paris - Tahiti" © Radio France - Chloé Massardier

On en parle avec la chanteuse et Laurent Petitguillaume.