Tina Arena de retour avec un nouvel album

C'est la plus française des Australiennes ! Tina Arena est de retour avec un nouvel album, 5 ans après le dernier et sort, pour l'occasion, un nouveau titre en français.

Tina Arena revient au français avec le single "Je me rapproche"

Australienne d'origine sicilienne et amoureuse de la France, Tina Arena sort un tout nouvel album ! La chanteuse s'est fait connaître au tout début des années 2000 :

Tina Arena - Aller plus haut (Official Music Video)

Plus discrète depuis quelques années, la chanteuse avait besoin de s'éloigner. Mais Tina Arena est bel et bien de retour avec un nouvel album, Love Saves. Sur cet album : 3 chansons en français dont l'adaptation du single Churches qui devient Je me rapproche :

Tina Arena - Je Me Rapproche (Official Music Video)

On parle du nouvel album de Tina Arena avec la chanteuse au micro de Laurent Petitguillaume dans votre podcast France Bleu !