Yuri Buenaventura de retour à l'Olympia, 23 ans après son dernier

Le "king de la salsa" est de retour pour 6 concerts en France, un pays cher au cœur de Yuri Buenaventura. Colombien d'origine, c'est bien à Nanterre qu'il fait ses études et qu'il connait le succès avec une reprise de Jacques Brel.

Après 7 albums et des tournées à guichets fermés dans le monde entier, Yuri Buenaventura est de retour à L'Olympia, 23 ans après son dernier spectacle dans la salle mythique de Paris. C'est en France qu'il étudie et apprend à jouer des percussions pour survivre et assure ses premières scènes dans le métro. Un accueil dont il nous remerciera quelques années plus tard avec sa fabuleuse réinterprétation du classique de Brel, Ne me quitte pas :

Yuri Buenaventura - Ne me quitte pas (clip officiel)

Yuri Buenaventura vous donne rendez-vous pour son grand retour à l'Olympia, le 29 juin 2023 ! Il sera également en tournée, le 23 juin à Montauban en Scènes, le 18 juillet au Festival Music Sun & Sea et le 21 juillet à Jazz à l'Hospitalet. Il en parle au micro de Laurent Petitguillaume.