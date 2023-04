Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier pour la pièce "Pour le meilleur..."

Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier reviennent ensemble sur scène ! Après avoir partager l'amour et les joies de la vie de couple, ils font désormais un point sur l'amour, la vie de couple, la parentalité et les enfants !

Arnaud Gidoin et Gaelle Gauthier © Getty - Bertrand Rindoff Petroff

Comment "un vrai couple" a survécu à l'arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est-ce que La Pat'Patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré ACDC ? Beaucoup plus occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur... En tournée dans toute la France, ils sont au micro de Laurent Petitguillaume pour nous en dire un peu plus sur la pièce !