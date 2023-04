Bruno Berbères : le quotidien d'un directeur de casting !

Homme de l'ombre, il est pourtant un des éléments clés du succès de The Voice, The Voice Kids et quelques unes des comédies musicales les plus populaires de France !

Bruno Berberes est le directeur de casting de The Voice et de sa déclinaison The Voice Kids © Getty - Foc Kan / Contributeur

Il y a fort à parier que si vous suivez The Voice ou The Voice Kids, c'est en grande partie grâce à Bruno Berberes, directeur de casting ! C'est aussi à lui que l'on doit les castings de certaines des comédies musicales les plus populaires de France : Les Dix Commandements, Autant en emporte le vent, Le Roi Soleil ou encore Mozart, l'Opéra Rock. Vous l'avez compris, les découvertes de Louane, Emmanuel Moire ou encore Christophe Maé : c'est lui ! Le directeur de casting Bruno Berberes est l'invité de Laurent Petitguillaume dans Le Mag' Loisirs sur France Bleu © Radio France - Chloé Massardier Il nous parle de son métier au micro de Laurent Petitguillaume.