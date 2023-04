Claude François Junior fête les 45 ans de "Magnolias for ever"

"Magnolias for ever" ou encore "Alexandrie, Alexandra", ces deux tubes issus du dernier album du chanteur culte, surnommé "Disco", fêtent leurs 45 ans. Claude François Junior célèbre cet anniversaire.

Claude François fut un des premiers pionniers du disco en France, notamment avec son dernier album "Magnolias for ever" qui fête ses 45 ans cette année.

Claude François fut l’un des pionniers du Disco en France, en amorçant le virage dès 1976 avec des tubes intemporel qui font les belles heures des discothèques en France. Pour fêter les 45 ans de l'album "Magnolias for ever", Claude François Junior réinvente les tubes de son pères dans un double vinyle exceptionnel, dont un vinyle entièrement consacré aux 5 remixes du titre "Magnolias For Ever" réalisés en 2022.

Magnolias for Ever (Fred Falke Club Remix)

Le second vinyle quant à lui met en avant les incontournables tubes disco du chanteur : "Alexandrie, Alexandra", "Je vais à Rio" ou encore "Cette année-là".