David Hallyday se raconte dans un documentaire diffusé sur Canal+ Docs

Une façon pour lui de laisser une trace pour ses descendants et de rendre hommage à ceux qui l’ont soutenu sous le regard bienveillant de Paul Belmondo.

Ce lundi 3 avril, Canal+ Docs diffuse “100% David Hallyday”, un documentaire où l’artiste évoque essentiellement son histoire musicale et comment il s’est construit autour de ses passions et de ses parents célèbres, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan.

Il y a des témoignages de sa sœur Laura Smet, sa mère Sylvie Vartan, sa femme, ses filles, son beau-père.... les gens qu’il aime et ceux avec qui il travaille. Une façon de dire merci à tous ceux qui l’ont soutenu.

A noter que David Hallyday proposera également à partir du 16 juin prochain son 15e album, dont le premier titre “Le Plus Heureux des hommes” a été dévoilé le 24 mars dernier. Un titre singulier puisqu’il l’avait composé pour son père en 2002.

Le plus heureux des hommes