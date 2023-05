Gauvain Sers rencontre les gagnants de "L'Atelier chanson"

Depuis le mois de Septembre, France Bleu et Gauvain Sers proposent aux écoles de créer une chanson autour d'un thème d'actualité qui sera mis en musique par le chanteur des "Oubliés".

Plus de 200 écoles et lycées de toute la France ont répondu à l’appel, des élèves avec ou sans leur professeur, de tous les âges , des grandes villes comme de petits villages. La plupart des textes parlent du harcèlement scolaire, de la protection de la planète et des animaux, de la solidarité et de l’adolescence aussi.

À lire aussi Les résultats du concours "Atelier chansons avec Gauvain Sers"

Gauvain Sers a retenu 2 chansons. On découvre ensemble la première aujourd'hui ! Et pour ça, direction le Collège Henri Guillaumet à Mourmelon-le-Grand avec Laurent Petitguillaume et Gauvain Sers.