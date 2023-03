Henri Dès passe à l'âge adulte avec "Autrement 2"

Il a été l'incomparable chanteur pour enfants pour toute une génération, aujourd'hui, avec le second volume de "Autrement", Henri Dès s'adresse aux adultes.

50 ans de carrière, 4,5 millions d’albums vendus, 200 chansons, une centaine d’Olympia, 30 écoles portant son nom et en 2018 un album rock métal de ses plus grands titres Henri Dès and the Grands Gamins. Si pendant des années il a stimulé avec succès l'imaginaire enfantin avec ses chansons, c'est maintenant aux adultes qu'il s'adresse !

Teaser Autrement 2, En Ballade

Après le succès du premier opus d'"Autrement", Henri Dès revient avec le volume 2 : 12 nouvelles chansons remplies de simplicité et tendresse avec des mots pour les grands. Henri Dès est l'invité de Laurent Petitguillaume.