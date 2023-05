"Je m'appelais Franck", l'autobiographie émouvante de Vincent Lagaf"

L'animateur télé culte revient sur son adoption dans un livre confession aussi inattendu qu'émouvant. Derrière l'animateur du "Bigdil" ou du "Juste Prix", on découvre un homme qui s'appelait Franck.

A la fin du livre, il y a fort à parier que vous ne verrez plus jamais Vincent Lagaf' comme avant. Dans "Je m'appelais Franck", l'animateur télé soulève le voile sur sa vie privée et dévoile ce qui l'a construit. De son adoption à ses retrouvailles avec sa mère biologique, de ses premières expériences au Club Med jusqu'aux plateaux de télévision, Vincent Lagaf' ne se censure pas et dévoile l'homme derrière l'amuseur public.

Je m'appelais Franck - Vincent Lagaf'

On parle de "Je m'appelais Franck", disponible aux éditions XO, avec son auteur et Laurent Petitguillaume.