Julie Zenatti pour "Spectacul'Art chante France Gall"

C'est un joli et grand projet que rejoint l'ancienne Fleur-de-Lys de Notre-Dame de Paris ! Avec les 1200 choristes de la chorale Spectacul'Art, Julie Zenatti rend hommage à France Gall !

Décédée le 7 janvier 2018, France Gall continue d'être une source d'inspiration et nous fait toujours danser avec ses plus grands tubes !

Quelques mois après la sortie de son dernier single "Déhanche" et après le succés de son album "Refaire danser les fleurs", Julie Zenatti rejoint un gros projet d'envergure pour rendre l'hommage à la plus française de nos chanteuses : elle rejoint sur scène la chorale XXL Spectacul'Art pour une tournée dédiée à la regrettée France Gall ! Une forme de continuité pour la chanteuse qui lui avait déjà rendu un hommage avec sa chanson "France et Jojo" en se demandant "Comment elle fera la France, sans France et Jojo ?".

France et Jojo

En tournée en France et composée de 1200 choristes, le chorale Spectacul'Art rend hommage tous les ans à nos chanteurs francophones. Cette année, c'est donc à France Gall que les choristes et Julie Zenatti rendent hommage. On en parle avec la chanteuse au micro de Laurent Petitguillaume !

Julie Zenatti et Laurent Petitguillaume, à l'occasion du spectacle Spectacul'Art chante France Gall, dans les studios de France Bleu © Radio France - Chloé Massardier

Les dates de la tournée :

France GALL TOUR