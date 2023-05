La folle parenthèse de Liane Foly se poursuit

Au fur et à mesure, Liane Foly s'est imposée dans le milieu de la comédie en France. Après le succès de ses deux premiers spectacles, son personnage reprend la route dans une parenthèse qui ne cesse de se prolonger.

Liane Foly repart en thèse ! Enfin, surtout son personnage ! Après le succès de "La folle parenthèse" et "La folle part en cure", Liane Foly est donc à nouveau sur les planches dans " La folle repart en thèse ", nouveau spectacle qui mélange humour, imitations, franchise mais aussi chansons :

TEASER LA FOLLE REPART EN THESE

Liane Foly repart en tournée dans toute la France pour jouer son nouveau one woman show "La Folle repart en thèse", avec notamment quatre dates parisiennes au Théâtre des Variétés les 1, 2, 3 et 4 juin. On en parle avec Laurent Petitguillaume et Liane Foly dans le Mag' Loisirs Weekend !