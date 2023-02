Le Mag Loisirs avec Aldebert

En 10 ans, Enfantillages s’est imposé comme référence musicale incontournable ! Fait pour les petits et les grands enfants, ces 4 albums ont su séduire le plus grand nombre.

Et de 4 ! Après 10 ans de succès et de duos avec les albums "Enfantillages", Aldebert célèbre les 700 000 albums vendus, 800 concerts, le million de spectateurs avec Enfantillages 4 sorti en 2021. Parmi les titres de l'album, on retrouve Double Papa avec Calogero :

On parle également de sa tournée . Il sera de passage du côté d'Annecy, Rennes ou encore Montpellier ! Les enfantillages ne sont pas prêts de s'arrêter pour le chanteur au micro de Laurent Petitguillaume.