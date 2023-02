Le Mag Loisirs avec Anne Marcassus, productrice du spectacle des Enfoirés

Véritable carton d'audience attendu chaque année, le spectacle des Enfoirés est à retrouver le 3 mars à 21h15 sur TF1 et dès 20h, pour une grande soirée spéciale sur France Bleu, partenaire des Restos du Cœur.

En janvier 2023, les Enfoirés se sont produits à La Halle Tony Garnier à Lyon au profit, comme chaque année, des Restos du Cœur. Un grand moment de partage, de chansons et de rire avec, pour cette année, le retour du public avec la fin des restrictions sanitaires liées à la COVID ! Si l'on connait déjà l'hymne de cette année, "Rêvons", c'est un spectacle haut en couleurs avec des chansons de toutes les époques qui nous est promis.

Au casting, une quarantaine d'artistes ont répondu présents : Amir, Amel Bent, Nolwenn Leroy, Julien Clerc, Vitaa, Zazie ou encore Jenifer sont de la partie. Avec deux nouvelles cette année : Sofia Essaïdi et Mentissa !

On en parle avec Anne Marcassus, productrice et directrice artistique du spectacle des Enfoirés. Dès le lendemain de la diffusion, les traditionnels double CD et le double DVD 2023 Enfoirés un jour, toujours avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur.

La diffusion du concert coïncide comme chaque année avec le grand weekend de collecte des Restos du Coeur ! Du 3 au 5 mars 2023, les équipes bénévoles des Restos seront présentes dans plus de 7000 supermarchés dans toute la France pour collecter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène.

Les Enfoirés s'écoutent aussi sur France Bleu

Dès le Lundi 27 , les Enfoirés s'installent sur votre antenne ! Chaque jour retrouvez les interviews des artistes emblématiques de la troupe des Enfoirés et ceux qui font le show en coulisses !

Le vendredi 3 mars, dès 20h : place aux Enfoirés sur France Bleu ! Jusqu'au début du show sur TF1 (21h15), France Bleu vous invite dans les coulisses du spectacle.

Les métiers essentiels au bon fonctionnement des concerts, les artistes mais aussi les bénévoles et le public : France Bleu vous plonge dans l'ambiance des Enfoirés avec Eric Bastien et les reportages sur place de Laurent Petitguillaume.